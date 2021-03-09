Журналист Френкель пожаловался в ЕСПЧ из-за инцидента во время голосования в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Журналист Давид Френкель, оштрафованный судом после инцидента с полицией на избирательном участке в Санкт-Петербурге, во время которого его сломали руку, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщила ТАСС адвокат Френкеля Ольга Карачева, в жалобе он просит признать нарушение Конвенции о защите прав человека.

"Сегодня мы подали жалобу в ЕСПЧ. <…> В ней он [Френкель] просит признать нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека", - сказала собеседница агентства, добавив, что, по мнению журналиста, были нарушены права на справедливое судебное разбирательство, на эффективные средства защиты его прав, а также на запрет пыток и жестокого обращения.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня 2020 года приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. По данным полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

Дзержинский районный суд Петербурга после этого вынес постановление оштрафовать журналиста за неповиновение полиции, а также за вмешательство, повлекшее нарушение порядка работы избирательной комиссии. Кроме того, суд первой инстанции вынес ему предупреждение за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Карачева ранее также сообщала ТАСС, что все три решения были обжалованы в Городском суде Петербурга, однако жалобы были отклонены.

СК также проводил проверку по факту инцидента с Френкелем на участке. По словам Карачевой, уголовное дело возбуждено не было.