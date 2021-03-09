Участнику Сталинградской битвы Арсению Сухопарову из Тверской области исполнилось 100 лет

ТАСС, 9 марта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Арсения Сухопарова. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

"9 марта 100 лет отмечает участник Великой Отечественной войны Арсений Михайлович Сухопаров. Фронтовика по телефону поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. <...> Служа радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, [Арсений Михайлович] координировал переправу через реку во время Сталинградской битвы. Победу встретил в Моравской Остраве (Чехословакия)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, Сухопаров родился в Калинине (ныне Тверь), работал слесарем и электриком на вагонном заводе, откуда во время войны был призван в армию. Фронтовик награжден, в том числе медалями "За отвагу" и "За оборону Сталинграда". 21 октября 2020 года губернатор вручил ему орден Почета, указ о награждении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Сухопаров принимал участие в торжественном открытии Ржевского мемориала советскому солдату 30 июня 2020 года. "Многие годы своей жизни ветеран посвятил патриотическому воспитанию молодежи, проводил уроки мужества в школах Твери. В настоящее время принимает активное участие в различных региональных и городских памятных мероприятиях", - добавили в пресс-службе.