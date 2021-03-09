Власти Греции надеются, что туристический сезон в стране откроется с 14 мая

АФИНЫ, 9 марта. /ТАСС/. Туристический сезон в Греции откроется, если позволит пандемия, с 14 мая, первоначально страна будет ориентироваться на туристов из ЕС, а также из государств, где активно идет вакцинация населения, например из Израиля. Об этом объявил греческий министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки в Берлине (ITB Berlin). Высказывания главы туристического ведомства распространила во вторник его пресс-служба.

По ее словам, Теохарис изложил план правительства Греции по безопасному открытию туризма в 2021 году. "С полным учетом необходимости добросовестного выполнения эпидемиологических протоколов мы стремимся открыть греческий туристический сезон 14 мая. А до тех пор мы будем постепенно снимать ограничения, если нам это позволят оценки инфекционистов по поводу развития пандемии. Например, мы планируем на апрель пилотную, проверочную реализацию запланированных нами мер на первом этапе с путешественниками из стран Европейского союза, а также из других государств, где вакцинация активно осуществляется, например из Израиля. Я подчеркиваю, однако, что все даты открытия являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от развития ситуации", - сказал министр.

Теохарис кратко рассказал об основных протоколах здравоохранения, которые будут применяться в местах въезда туристов. "В частности, в страну будет разрешен въезд путешественников, которые либо будут вакцинированы, либо будут иметь иммунитет в связи с выздоровлением [от COVID-19], либо у которых недавний тест показал отрицательный результат на коронавирус", - сообщил министр, добавив, что "все туристы могут быть подвергнуты выборочным тестам на коронавирус, как это было в прошлом году". "Однако существенная разница по сравнению с прошлым годом заключается в экспресс-тестах, благодаря которым карантин в случае положительного результата начнется сразу же без 24-часового ожидания, которое имело место в 2020 году", - пояснил Теохарис.

Лечение будет бесплатным

"Затраты на госпитализации и любые другие необходимые действия, направленные на защиту здоровья туристов, специалистов и граждан, возьмет на себя греческое государство", - сказал Теохарис. В то же время он подчеркнул, что "то, что требуется от граждан Греции, будет применяться и к туристам без каких-либо различий или исключений, например обязательное использование [защитной] маски в общественных местах".

Министр сообщил, что в Греции укрепляются структуры национальной системы здравоохранения во всех районах. "Мы отдаем приоритет вакцинации людей, которые занимаются предоставлением туристических услуг, одновременно с уязвимыми группами населения в нашей стране", - сказал он.

Говоря об успешном открытии туристического сезона в Греции в 2020 году, Теохарис отметил, что министерство туризма в сотрудничестве с государственными агентствами и организациями, а также с частным сектором разработало "специализированные протоколы для каждого вида деятельности, были обучены тысячи сотрудников". "Мы тесно сотрудничали с компаниями отрасли, и протоколы были реализованы образцовым образом. Мы внедрили инновационную систему EVA для выборочного проведения тестов на коронавирус для туристов, достигнув точности прогнозов в четыре раза выше, чем у других методов. Мы приняли в Греции более 1,5 млн немецких туристов из общего числа в 6 млн в 2020 году", - сказал глава ведомства.