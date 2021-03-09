Путин утвердил ратификацию соглашения с Южной Осетией о документах по инвалидности военных

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о взаимном признании документов об инвалидности бывших сотрудников Минобороны и МВД обеих стран. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 17 марта 2020 года. Оно регулирует вопросы взаимного признания документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Минобороны и МВД России и Южной Осетии для того, чтобы они могли по своему выбору получать пенсию по югосетинскому либо по российскому законодательству.

Устанавливается, что стороны для взаимного признания таких документов применяют тождество формулировок причин и групп инвалидности.

Как отмечалось в опубликованных ранее сопроводительных документах, соглашение распространяется на граждан РФ, уволенных из Минобороны или МВД одной из договаривающихся сторон и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением службы на территории Республики Южная Осетия.

Соглашение заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее назвал это соглашение продолжением юридического оформления договорно-правовой базы межгосударственных отношений с Южной Осетией.