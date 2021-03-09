Россияне для въезда на Сейшелы должны будут получать медицинские разрешения

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Граждане РФ для посещения Сейшельских островов с 25 марта, когда власти разрешат туристам въезжать на территорию страны при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, по-прежнему должны будут заранее получать медицинские разрешения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве России на Сейшелах.

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"Для осуществления поездки требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Предварительное получение медицинского разрешения на въезд через специальную онлайн-платформу по-прежнему необходимо", - отметили в российском диппредставительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

В посольстве также указали, что перемещение туристов по острову будет регулироваться действующими санитарными ограничениями, которые регулярно корректируются местными властями.

В пятницу в российском посольстве ТАСС сообщили, что Сейшельские острова с 25 марта начнут принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщили ранее ТАСС в "Аэрофлоте", авиакомпания со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова.