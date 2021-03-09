Путин подписал закон, позволяющий большему числу многодетных брать отпуск в удобное время

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий большему числу многодетных родителей право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в тексте.

По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности выбрать удобное время отпуска для родителей, имеющих трех и более детей до 12 лет, предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.