{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон, позволяющий большему числу многодетных брать отпуск в удобное время

Закон увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий большему числу многодетных родителей право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в тексте.

По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности выбрать удобное время отпуска для родителей, имеющих трех и более детей до 12 лет, предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
Весной возможен новый скачок заболеваемости. Главное о коронавирусе за 9 марта
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью