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Пандемия COVID-19

Reuters: Johnson & Johnson предупредила ЕС о проблемах с поставками своей вакцины в Европу

В компании объяснили это нехваткой ингредиентов и оборудования для производства необходимого объема препарата, сообщает агентство
© AP Photo/Mark Lennihan

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Компания Johnson & Johnson, не дожидаясь разрешения свой вакцины в Евросоюзе, уже предупредила Брюссель о проблемах с поставками законтрактованного объема препарата в страны ЕС во втором квартале. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

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Агентство отметило, что в ходе плановой встречи с представителями компаний - производителей вакцин, о которой сообщала 7 марта в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель Johnson & Johnson предупредил ЕК о проблемах, связанных с нехваткой ингредиентов и оборудования для производства необходимого объема препарата. Компания указала, что она может не справиться с задачей поставить в ЕС во втором квартале 55 млн доз вакцины, на которые ЕК очень рассчитывает, чтобы компенсировать медленные темпы вакцинации в первые три месяца текущего года.

Согласно подписанному осенью 2020 года контракту на предзаказ вакцины, Johnson & Johnson должна поставить в страны ЕС 200 млн доз своего препарата в 2021 году. Эта американская вакцина должна быть сертифицирована в Евросоюзе после позитивной оценки Европейского агентства лекарственных средств, которая будет озвучена 11 марта. В распространенном ранее заявлении Johnson & Johnson подтвердила, что готова начать выполнение этой задачи, однако оставила без комментариев возможные задержки поставок.

Ранее в европейских СМИ прошла информация, что производственная цепочка компании Johnson & Johnson предполагает производство концентрированной вакцины в Нидерландах, которая затем направляется в США для расфасовки в ампулы и после этого реэкспортируется в страны ЕС. Это создает потенциальные риски, поскольку предназначенные для государств ЕС партии препарата могут оказаться блокированы в США в рамках введенных этой страной ограничений на экспорт вакцин.

В настоящий момент ЕС сертифицировал три из шести западных вакцин, контракты на предзаказ которых были заключены в прошлом году: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Все три компании объявили в начале года о неспособности выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале. В результате к концу марта Еврокомиссия ожидает, что 27 стран ЕС получат 106 млн доз вакцины. Брюссель требует от компаний нарастить поставки во втором квартале, доведя их как минимум до 300 млн доз.

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