Губернатор Мурманской области поручил провести служебную проверку по срыву выплат учителям

МУРМАНСК, 9 марта. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться в причинах срыва выплат учителям за классное руководство, провести служебную проверку и исключить подобное в дальнейшем. Несвоевременно получили выплаты 89 педагогов, говорится в сообщении министерства образования и науки региона.

"Губернатор потребовал исключить срывы выплат заполярным педагогам за классное руководство. Учителя пожаловались Андрею Чибису на задержку положенного денежного вознаграждения. Глава региона назвал ситуацию недопустимой, поручил провести служебную проверку и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

По данным министра образования и науки региона Ольги Дзюба, за январь не были своевременно произведены выплаты за классное руководство 89 педагогам. На сегодня средства выплачены всем в полном объеме. Размер вознаграждения с учетом федеральных и региональных выплат составляет 19,5 тыс. рублей в месяц при наполняемости класса 25 человек. Срыв произошел по техническим причинам, сообщила министр.

В 2021 году на ежемесячные выплаты классным руководителям в регионе из федерального бюджета предусмотрено 630,9 млн рублей. Размер денежного вознаграждения, учитывая льготы Крайнего Севера, составляет 11,5 тыс. рублей. Еще по 8 тыс. рублей учителям платят за классное руководство за счет областного бюджета с января 2020 года.