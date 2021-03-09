Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо руководителям территориальных органов ведомства и подведомственных организаций о мошенниках, действующих от имени сотрудников Роспотребнадзора. Документ опубликован во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По информации, поступающей от территориальных органов Роспотребнадзора и подведомственных Роспотребнадзору организаций, продолжаются случаи мошенничества неустановленных лиц, действующих от имени служащих Роспотребнадзора с целью получения незаконной материальной выгоды, в числе которых предложения о приобретении нормативно-правовых документов в связи с проводимой якобы проверкой юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, наличие которых исключит негативные последствия от проверки", - говорится в письме.

Глава ведомства поручила усилить работу по информированию сотрудников Роспотребнадзора о действиях мошенников и довести до их сведения необходимость сообщать о выявленных фактах своим руководителям. В документе уточняется, что руководители обязаны информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

"Случаи мошеннических действий направлены на подрыв авторитета Роспотребнадзора и иных государственных органов, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией пресечение подобных действий особенно необходимо", - отмечается в письме.