Минпросвещения представило подходы по совершенствованию оплаты труда учителей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает устанавливать должностные оклады педагогов в единых размерах для всех организаций конкретного региона. Об этом заявил во вторник директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров министерства Андрей Милехин на онлайн-семинаре Института образования НИУ ВШЭ.

"Наши предложения в части совершенствования оплаты труда педагогических работников, которые поддержаны членами экспертной группы, созданной при министерстве, сводятся к следующим тезисам: ставки, заработные платы и должностные оклады работников устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ", - озвучил Милехин первый тезис.

Также предполагается, что дифференциация размеров ставки заработной платы должностного оклада работников организации будет устанавливаться по сложности труда в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп. Он отметил, что системы оплаты труда работников предусматривают выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, при этом в дополнение к ним субъекты РФ могут установить своими нормативно-правовыми актами дополнительные стимулирующие выплаты.

"Указанные предложения были поддержаны большинством субъектов РФ. <…> Предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить фиксированную гарантированную минимальную оплату, ставку, оклад на уровне субъекта, равноценную для всех педагогических работников, выполняющих одни и те же функции", - отметил Милехин.

Проблемы оплаты труда

Как отметил Милехин, в настоящее время в системе образования организациям предоставлено право самостоятельно определять и устанавливать ту или иную систему оплаты труда педагогических работников. Все это привело к многообразию используемых моделей, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат и их видов, сложности расчета и отсутствию единых подходов в определении размера заработной платы.

Использование таких моделей привело к ряду проблем. Самая существенная проблема, отметил он, связана с размерами ставок, которые, по данным мониторинга оплаты труда, могут различаться в одном субъекте, хотя подразумевается труд одинаковой степени сложности. Плюс ко всему - их значение ниже прожиточного минимума.

Вторая проблема, которая требует системного решения, - это упорядочивание основных компенсационных и стимулирующих выплат за те виды деятельности, которые характерны для педагогических работников во всех субъектах.