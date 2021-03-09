Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В опубликованной ранее пояснительной записке указывалось, что в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тыс. средств связи несмотря на действующий запрет для заключенных иметь их при себе, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более 5 тыс. человек. Авторы инициативы отмечали, что мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

По мнению авторов документа, оперативная блокировка sim-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.