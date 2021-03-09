Глава Евросовета заявил, что Россия и КНР политизируют вопрос экспорта вакцин от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил с утверждением, что Россия и Китай политизируют вопрос поставок вакцин от коронавируса другим странам мира, продвигая собственные ценности. Об этом говорится в опубликованной во вторник записи Мишеля в блоге. В своем тексте глава Евросовета при этом уверяет, что ЕС "не будет использовать вакцины в пропагандистских целях", и пытается доказать, что именно Евросоюз сделал больше других для снабжения своих стран и всего мира вакцинами от ковида.

"Мы не должны позволить себя обмануть России и Китаю, режимы которых отличаются менее желательными ценностями, чем наши, когда они организовывают крайне ограниченные, но широко политизируемые операции по поставкам вакцин в другие страны", - утверждал Мишель. "Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы будем [просто] продвигать наши ценности", - пообещал он.

Стараясь "не политизировать" европейские поставки вакцин Мишель далее написал длинный текст в нескольких частях со следующими тезисами, вынесенными в подзаголовки: "Без Европы не было бы вакцин"; "Без Европы многие страны не получили бы первых доз вакцины"; "Европа - это самая инклюзивная мировая держава"; "Европа станет главным континентом по производству вакцин уже до конца года".

Критикуя вакцинацию у геополитических оппонентов, Мишель не привел никаких конкретных цифр и умолчал, что ни в одной стране ЕС массовая вакцинация до сих пор не началась. Сейчас в Евросоюзе продолжают прививать лишь приоритетные категории населения, а вакцинироваться по желанию основная масса европейских граждан сможет не раньше середины весны.

Уроки кризиса

В своей публикации глава Евросовета упомянул о проблемах, возникших за первые два месяца проведения вакцинации в странах ЕС, указав на сложность поставленной задачи. "Скоординированная вакцинация 450 млн европейцев в 27 странах ЕС с использованием вакцин, которые только что изобретены и производство которых только началось, - это беспрецедентно сложная задача. Сложности в запуске этой кампании вызвали фрустрацию и даже гнев среди европейских граждан. Я это понимаю. Граждане выражают жесткую критику в адрес национальных властей за задержки в производстве, распределении и использовании вакцин", - констатировал Мишель.

Он признал и наличие проблем с контрактами на предзаказ западных вакцин, заключенными Еврокомиссией от имени всех стран ЕС, и необходимость "выучить уроки кризиса". Однако, подчеркивает Мишель, "нетерпение не должно лишать взгляда на более широкую перспективу". "Европа не отстает в спринте, а лидирует в марафоне", - полагает глава Евросовета.

Ситуация с вакцинами в ЕС

В начале 2021 года все три компании, получившие разрешение на использование своих вакцин в ЕС - Pfizer, AstraZeneca и Moderna - уведомили Брюссель, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства по поставкам вакцин в страны ЕС в первом квартале. Еврокомиссия ожидает получить от них в первом квартале порядка 106 млн доз вакцин, надеясь, что поставки выйдут на контрактный уровень и стабилизируются во втором квартале, в течение которого страны ЕС намерены получить порядка 300 млн доз, а в третьем квартале они получат уже 900 млн доз.

Тем временем Еврокомиссия перенесла заявленную в декабре 2020 года цель стратегии вакцинации ЕС - привить двумя дозами вакцины 70% взрослого населения Евросоюза - с начала июня на конец сентября 2021 года.