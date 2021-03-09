В Музее обороны и блокады Ленинграда представили книгу об 11-й стрелковой дивизии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Издание "11-я Валгинская, "болотно-непромокаемая", в котором собраны воспоминания бойцов и командиров этой дивизии, представили во вторник в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, передает корреспондент ТАСС.

"Это книга посвящена 11-й стрелковой дивизии, "болотно-непромокаемой" - так называли ее командиры и бойцы, служившие в этой дивизии. Потому что, воюя на Ленинградских и Волховских фронтах, дивизия постоянно находилась в болотах", - представил издание председатель эстонского военно-исторического объединения Front Line ("Фронт Лайн") Андрей Лазурин.

Он рассказал, что формирование дивизии произошло в 1918 году в составе Ленинградского военного округа. Дивизия принимала участие в Гражданской войне (1917-1922), в подавлении кронштадтского восстания (март 1921 года), в советско-финляндской войне (январь - март 1940 года). В годы Великой Отечественной войны она участвовала в том числе в обороне Латвии, Эстонии, в боях на Ораниенбаумском плацдарме, под Нарвой, в операции по прорыву блокады Ленинграда.

В книге можно увидеть фотографии 1920-40-х годов, которые ранее нигде не были опубликованы. Также в издании собрана информация о военачальниках, которые проходили службу в дивизии, и бойцах, служивших в дивизии в годы Великой Отечественной войны. Среди них - снайпер Матвей Звягинцев, режиссер и актер "Ленфильма" Евгений Червяков, минометный расчет братьев Шумовых.

Материалы для книги об истории дивизии участники объединения искали более 12 лет. "Данная книга должна была выйти еще в 80-х годах, то есть ее создание тогда началось. Федор Смирнов, командир батальона 11-й стрелковой Валгинской дивизии, начал сбор информации в 80-х годах. Он жил в Москве, работал в архивах, встречался с ветеранами дивизии. И у него родилась идея создания книги, чтобы увековечить память живых и павших героев. Но в 1987 году жизнь Смирнова оборвалась, и работа встала до того периода, пока мы не познакомились с советом ветеранов стрелковой дивизии, ее музеем", - отметил глава военно-исторической организации.

Кроме того, на презентации представили том "Эстония" трехтомника "Книга памяти" о советских памятных знаках и воинских захоронениях в Литве, Латвии, Эстонии, изданный Фондом ветеранов дипломатической службы при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ в рамках реализации госпрограммы "Развитие культуры и туризма".

По словам Лазурина, информация для книги собиралась более 15 лет. На страницах тома представлены фотоснимки советских воинских захоронений на территории Эстонской Республики, описание воинских захоронений, карты мест послевоенных перезахоронений, сведения о погибших героях войны. "Книга памяти" Эстонии также важна для презентации здесь, в стенах музея, потому что Эстонию освобождал в 44-м году именно Ленинградский фронт, и большинство погибших воинов - воины Ленинградского фронта", - добавил Лазурин. Инициатором создания книги выступило Министерство иностранных дел РФ, объединение Front Line выполняло роль координатора проекта по сбору информации по эстонской части.