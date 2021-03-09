Глава Twitter направит на благотворительность средства, вырученные с продажи первого твита

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Основатель Twitter Джек Дорси планирует отдать на благотворительно средства, вырученные от продажи его первой публикации в этой социальной сети. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник на своей официальной странице.

В минувшую пятницу Дорси объявил о том, что выставил свой первый твит от 12 марта 2006 года на продажу в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT) на онлайн-аукцион Valuables. "Просто настраиваю свой Twitter, - гласит эта публикация основателя соцсети.

Во вторник Дорси обозначил дату окончания онлайн-торгов. Они завершатся 21 марта. "Я немедленно переведу вырученные средства в биткойны и направлю их [благотворительному фонду] GiveDirectly на программу Africa Response [программа помощи населению африканского континента в условиях пандемии]", - указал основатель Twitter.

Основная борьба за право купить первый твит Дорси развернулась между китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном и генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави. Последний сделал ставку в размере $2,5 млн.

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность. В минувшую среду блокчейн-компания Injective Protocol "конвертировала" в виртуальный актив картину известного британского уличного художника Бэнкси, уничтожив ее в одном из переулков нью-йоркского района Бруклин. Речь идет о черно-белой работе Бэнкси под названием "Morons (White)", приобретенной в январе Injective Protocol в одной из галерей Нью-Йорка за $95 тыс.