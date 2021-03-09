Редакция RT в ФРГ готовит иск против газеты Bild после обвинений в шпионаже

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Отделение RT в Германии готовит иск против германской газеты Bild из-за опубликованных в таблоиде обвинений в адрес редакции телеканала в шпионаже за Алексеем Навальным. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

"RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже". В своем материале немецкий таблоид утверждает, что редакция RT DE "шпионит за Алексеем Навальным", - говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии с 31 мая этого года счетов в немецком "Коммерцбанке", 15% акций которого принадлежат ФРГ.

Ранее во вторник газета Bild со ссылкой на собственное раследование и заявления бывшего работника "RT Deutsch" Даниэля Ланге выступила с утверждением, что руководство телеканала использовало собственных работников для осуществления "шпионской деятельности" в отношении находившегося в клинике Charite Навального и членов его штаба. Издание опубликовало на своем сайте предполагаемую "секретную" переписку сотрудников с руководством "RT Deutsch" и делает вывод, что деятельность телеканала в ситуации вокруг пребывания блогера в Берлине выходит за рамки обычной журналистики.

При этом Bild во многом строит свои выводы на утверждениях Ланге, который, по сведениям газеты, с 2016 года снял для "RT Deutsch" около 20 документальных фильмов. Он работал на телеканале с июля 2019 до своего увольнения 8 марта 2021 года, пишет газета.