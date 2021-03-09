В Коми проверят данные о завышенных счетах за отопление в замерзавшем Вуктыле

СЫКТЫВКАР, 9 марта. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба поручил проверить информацию о завышенных счетах за отопление в городе Вуктыле, где с 1 марта действует режим повышенной готовности из-за частных аварий на единственной городской котельной и возбуждено уголовное дело за срыв отопительного сезона. С начала марта система "Инцидент Менеджмент" фиксирует в соцсетях сообщения жителей Вуктыла о завышенных счетах за отопление, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Центр управления регионом фиксирует большое количество сообщений граждан, возмущенных получением квитанции с завышенными счетами за отопление. Я даю поручение Службе Стройжилтехнадзора в лице [руководителя] Романа Шашева лично разобраться с каждым обращением, провести оценку правомерности перерасчетов и, если в расчетах есть ошибки, исправить ситуацию", - привела пресс-служба слова главы региона.

В ближайшее время сотрудники Стройжилтехнадзора выедут в Вуктыл и проведут предварительную оценку правомерности перерасчетов на месте.

Ранее во вторник следственное управление СК РФ по Коми сообщило о возбуждении уголовного дела по факту выявленных нарушений при отоплении домов и соцобъектов в Вуктыле по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" (по ч. 1 ст. 217 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Вуктыл с населением около 10 тыс. жителей отапливает одна котельная, принадлежащая частному предприятию "Аквасервис". После очередного ЧП в котельной 28 февраля, когда в результате сбоя энергоснабжения вышли из строя все три котла, в городе ввели с 1 марта режим повышенной готовности.

По данным следствия, "Аквасервис" не обеспечил соблюдение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, что повлекло выход из строя одного котла и причинение администрации города крупного ущерба. Кроме того, в 2020 году руководство "Аквасервиса" без согласования изменило технологическую схему работы центральной котельной. В результате этой зимой неоднократно отмечалось несоблюдение температурного графика при подаче тепла. При этом жители Вуктыла с конца декабря жаловались на холод в квартирах и социальных учреждениях, проблема усугубилась в феврале, когда больше месяца стояли сильные морозы.