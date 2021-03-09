В Зимбабве разрешили использовать "Спутник V" для массовой вакцинации

ПРЕТОРИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Зимбабве одобрили российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования при вакцинации населения страны от коронавируса. Об этом объявила во вторник министр информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Моника Мутсвангва после заседания кабинета министров.

Для экстренного использования одобрен ряд вакцин, включая "Спутник V", все они будут закупаться через национальный фонд, находящийся под управлением министерства финансов и экономического планирования, приводит ее слова агентство Reuters. Наряду с российской вакциной зимбабвийское Управление по контролю за лекарственными средствами дало разрешение на применение в стране китайских средств от коронавируса компаний Sinopharm и Sinovac Biotech и индийской вакцины Covaxin.

Мутсвангва отметила, что правительство поставило цель вакцинировать от коронавируса более 9 млн человек. Она сообщила, что частные компании смогут покупать для своих сотрудников и ввозить в Зимбабве вакцины от коронавируса, однако только из утвержденного властями списка.

Первая партия вакцины от коронавируса была доставлена в Зимбабве 15 февраля. Она состояла из 200 тыс. доз препарата компании Sinopharm. Партия была передана в дар Китаем. Правительство Зимбабве объявило, что закупит в КНР еще 1,8 млн доз этой вакцины. Массовая вакцинация в Зимбабве началась 18 февраля. Приоритет отдан работникам системы здравоохранения и таможни. Прививку получили уже 35 тыс. человек.

На текущий день в Зимбабве выявлено 36 289 инфицированных коронавирусом, 1 487 человек скончались.