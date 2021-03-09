В EMA ожидают выдачи положительной экспертизы вакцине Johnson & Johnson 11 марта

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Вакцина от нового коронавируса американской компании Johnson & Johnson должна 11 марта получить положительную научную экспертизу Европейского агентства лекарственных средств (EMA) для последующей регистрации Европейской комиссией. Об этом сообщила во вторник председатель управляющего совета EMA Криста Виртумер-Хохе, занимающая должность руководителя подразделения по надзору за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания.

Как объявила представитель европейского регулятора, следующей в наборе вакцин Евросоюза должен стать препарат Johnson & Johnson. "Мы ожидаем положительного заключения через два дня, 11-го [марта]", - отметила Виртумер-Хохе на пресс-конференции.

По ее словам, после вынесения положительного научного заключения от EMA ожидается, что Европейская комиссия отреагирует быстро в течение нескольких часов с целью официальной регистрации, которая будет действительна во всех странах ЕС.

Кроме того, в процессе подготовки находятся две другие вакцины, к постепенной экспертизе которых приступила EMA. "Это две вакцины CureVac и Novavax. Мы ожидаем сертификации в пределах июня, то есть перед летом", - рассказала Виртумер-Хохе.

В настоящий момент ЕС сертифицировал три из шести западных вакцин, контракты на предзаказ которых были заключены в прошлом году: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.