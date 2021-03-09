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Самолет рейса Минеральные Воды - Псков из-за непогоды ушел на запасной аэродром в Пулково

По информации Псковского гидрометцентра, в ночь на 10 марта ожидается сильный снегопад и ветер скоростью до 2 м/с

ТАСС, 9 марта. Самолет, выполнявший авиарейс Минеральные Воды - Псков, из-за метели и плохой видимости был направлен на запасной аэродром в Пулково. Как только позволят погодные условия, пассажиров доставят в Псков, сообщил генеральный директор Псковского международного аэропорта им. княгини Ольги Артем Тарасов, его слова приводит официальный Telegram-канал Псковской области.

"Командир экипажа принял решение, в 20:07 мск самолет направили на запасной аэродром. Этим же рейсом, как только метеорологические условия позволят, пассажиры вернутся из Пулково в наш аэропорт", - сказал Тарасов.

По его словам, прогнозировать улучшение погодных условий сложно, на данный момент метеослужбы полагают, что до 06:00 утра погода в Пскове не улучшится.

По информации Псковского гидрометцентра, в ночь на 10 марта прогнозируется сильный снегопад, ветер скоростью 1-2 м/с. В среду днем ожидается небольшой снег.

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