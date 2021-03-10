Александр Зацепин отмечает юбилей

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист России, автор музыки к фильмам "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова", "31 июня" и еще сотне картин, а также мюзиклов и эстрадных песен Александр Зацепин в среду принимает поздравления с 95-летием. Он сообщил ТАСС, что в юбилейный год готовится к нескольким премьерам и праздничным концертам.

"Оркестр кинематографии 9 апреля даст концерт в зале "Зарядье" в мою честь. Сергей Скрипка звонил мне, чтобы я обязательно был, - рассказал композитор. - А концерт в Кремлевском дворце запланирован 20 июня, будем встречаться, говорить о программе и участниках".

Александр Сергеевич встречает юбилей в работе. "В конце марта будет премьера "Удивительный волшебник из страны Оз" в Московском театре кукол на Бауманской. А еще в октябре прошлого года в Московском областном ТЮЗе под руководством Нонны Гришаевой должна была состояться премьера спектакля по мультфильму "Иван Царевич и Серый Волк", в связи с пандемией она перенеслась на апрель, но театр сгорел, его ремонтируют. Премьера готовится теперь в декабре", - сообщил композитор. Тем временем в Санкт-Петербурге идут его мюзиклы "31 июня" и "Тайна третьей планеты", второй поставили также в Новосибирском музыкальном театре. В Театре кукол им. Образцова в Москве собирает аншлаги "Барон Мюнхгаузен".

Композиторский путь еще во время учебы в Алма-Атинской консерватории Зацепин начал именно в театре, но его сердце принадлежит киномузыке. "Может, потому что я практически всю жизнь работал для кино", - пояснил он. Выбрать одну любимую работу просто невозможно. "Из песен обычно любимая - последняя. Среди фильмов мне дороги "Красная палатка", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию", - рассказал он.

Секрет долголетия

Секрет долголетия - физического и творческого - Зацепин объясняет непрерывным движением. "Я просто стараюсь быть таким, каким был всегда", - говорит он. Свой день он начинает с получасовой зарядки и 10-минутной дыхательной гимнастики, которую ему прописали после перенесенной в прошлом году коронавирусной инфекции. "Доктор смотрел легкие - ничего нет", - отметил композитор.

"Жизнь - это движение, если не двигаешься, значит, не живешь, - сказал Зацепин. - Когда у меня случилась авария во Франции, и я два месяца лежал в больнице, потом, чтобы согнуть ногу, понадобилось две недели занятий на специальном тренажере. Организм считает: не ходишь, значит, тебе и не нужна эта нога. Так и со всем остальным. И потом, если я не буду все время работать, наверное, мозги тоже набекрень пойдут".

Давно признанный легендой, сам Зацепин от таких определений уклоняется. "Я об этом даже не думаю. Я думаю: как бы мне вот это написать, а сейчас, может, еще будет какой-то интересный спектакль", - поделился композитор и признался, что ждет - не дождется новой киноработы.

Более 100 фильмов и свыше 300 песен

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Во время учебы в старших классах средней школы окончил курсы киномехаников, трактористов, увлекался радиотехникой, посещал секцию гимнастики, учился игре на фортепиано, организовал небольшой джаз-оркестр. После школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, но был исключен за неуспеваемость и призван на воинскую службу. В армии участвовал в самодеятельности и был переведен в Ансамбль песни и пляски Новосибирского военного округа. Так началась его музыкальная карьера.

После службы Зацепин окончил Алма-Атинскую консерваторию (ныне Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) по классам фортепиано и композиции. Работал музыкальным оформителем на киностудии "Казахфильм", написал музыку к комедии Шакена Айманова "Наш милый доктор" (1957). Песня "Надо мной небо синее, облака лебединые" принесла композитору первую известность.

В 1958 году Зацепин переехал в Москву, где познакомился с кинорежиссером Леонидом Гайдаем. В 1965 году на экраны вышел его фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" с музыкой Зацепина. После этого они работали вместе почти на всех комедиях режиссера: "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Не может быть!", "Иван Васильевич меняет профессию" и других. Песни для этих фильмов были написаны Зацепиным вместе с поэтом Леонидом Дербеневым. За 30 лет совместной работы этот творческий тандем создал около 100 песен, в числе которых "Постой, паровоз", "Песенка про медведей", "Остров невезения", "Песня про зайцев", "Губит людей не пиво...", "Есть только миг", "Ищу тебя".

Соавторами Зацепина были также Юрий Энтин и Игорь Шаферан.

На счету Зацепина музыка более чем к 100 фильмам. Среди них: художественные картины "Красная палатка" (1969, режиссер Михаил Калатозов), "Земля Санникова" (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), "Капитан Немо" (1975, Василий Левин), "31 июня" (1978, Леонид Квинихидзе), мультипликационные "Фильм, фильм, фильм" (1967, Федор Хитрук), "Ну, погоди!" (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), "Тайна третьей планеты" (1980, Роман Качанов). Также написал несколько мюзиклов, музыку к спектаклям и другим постановкам, создал ряд инструментальных произведений.

В 1970-х годах композитор написал несколько песен для Аллы Пугачевой, которая тогда начинала свою сольную карьеру. Это ставшие шлягерами "До свиданья, лето", "Любовь одна виновата", "Волшебник-недоучка", "Этот мир придуман не нами", "Куда уходит детство?" и другие. В 1977 году они вместе работали над музыкальным фильмом "Женщина, которая поет". Песни маэстро в свой репертуар включали и другие известные исполнители и актеры: Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Олег Даль, Андрей Миронов, Олег Анофриев, Татьяна Анциферова, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всего он написал более 300 песен и романсов.