Собеседование по русскому языку в резервный день будут сдавать почти 50 тыс. школьников

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации, в резервный срок 10 марта будут сдавать почти 50 тыс. девятиклассников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Около 50 тыс. девятиклассников сдадут итоговое собеседование по русскому языку в резервный срок 10 марта. Собеседование пройдет почти в 14 тыс. школ", - говорится в сообщении.

В резервный срок собеседование сдают выпускники, получившие "незачет", либо пропустившие его в основной день по уважительной причине. В расписании предусмотрен еще один дополнительный срок - 17 мая. Как отметили в пресс-службе, 98,5% выпускников девятых классов уже успешно сдали собеседование в основной срок 10 февраля.

В 2021 году собеседование может проводиться как очно, так и в дистанционном формате.

В ходе собеседования участникам нужно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, составить монолог по одной из выбранных тем и провести диалог с экзаменатором-собеседником.

Итоговое собеседование с 2018-2019 учебного года введено для выпускников девятых классов как обязательное.