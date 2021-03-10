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Пандемия COVID-19

Эксперт: колебания заболеваемости COVID-19 возможны при температуре выше нуля и оттепели

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что значимого подъема заболеваемости при этом не ожидается

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией возможны весной, когда температура поднимется выше нуля и начнется оттепель. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Весной, когда температура повышается до нуля и начинаются оттепель, слякоть, еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такая погода создает благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусных инфекций", - сказал он.

Горелов подчеркнул, что значимого подъема заболеваемости при этом не ожидается. Однако нужно по-прежнему соблюдать меры профилактики и защиты от коронавирусной инфекции, а также ответственно подойти к вопросу вакцинации.

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