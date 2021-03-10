Президент Панамы вакцинировался от коронавируса

ГАВАНА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил во вторник, что получил первую дозу вакцины от коронавируса нового типа.

"Я получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в школе Белисарио Поррас. <...> Горжусь отличной командой, которая проводит самый масштабный день вакцинации в истории", - написал глава государства в Twitter.

В Панаме с населением 4,2 млн человек 20 января началась кампания по вакцинации после доставки первой партии препарата американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. В начале февраля руководство центральноамериканской страны заявило о готовности зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса.

По данным Минздрава Панамы, общее число инфицированных в стране достигло 345 тыс. С начала пандемии в республике из-за COVID-19 умерли 5 934 человека, 332 тыс. выздоровели.