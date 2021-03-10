Гондурас подписал договор о закупке вакцины "Спутник V"

ГАВАНА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил во вторник президент республики Хуан Орландо Эрнандес.

"Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан", - цитирует слова главы государства его пресс-служба в "Твиттере".

В конце февраля Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).

По официальным данным, в республике с марта прошлого года зарегистрировано более 174 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4 283 человека. Власти для предотвращения распространения инфекции ввели на всей территории страны ограничительные меры, в частности комендантский час.