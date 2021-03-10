Только 7% россиян планируют заграничный отпуск летом

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Большинство россиян планируют отдыхать этим летом в пределах страны и лишь 7% намерены провести отдых за рубежом. Такие результаты показал опрос банка "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно данным опроса, 51% респондентов планируют провести летний отпуск в России. Из них 21% еще не определились с точным местом отдыха, а еще 20% проведут отпуск дома или на даче. Еще 10% опрошенных хотят поехать на курорты Крыма и Краснодарского края. Только 7% россиян заявили, что поедут в летний отпуск за границу.

Между тем почти каждый третий россиянин (30%) еще не определился с летним отпуском из-за пандемии. Больше всего таких людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (37%), а также в Москве и Московской области (36%) и на Северном Кавказе (35%). Самая низкая доля неопределившихся - на Дальнем Востоке (25%). Еще 13% жителей России совсем не планируют летних отпусков.

При этом 23% россиян в 2021 году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, планируя свой отпуск на даче или дома, отметили в "Открытии". Еще 36% опрошенных планируют ограничить свой бюджет летнего путешествия до 30 тыс. рублей в среднем на человека. 22% готовы потратить 30-50 тыс., 13% - 50-100 тыс. рублей на человека. Лишь 6% опрошенных закладывают на летний отпуск свыше 100 тыс. рублей.

В свою очередь услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться всего 15% россиян, еще 31% собираются определиться с этим вопросом непосредственно летом. При этом почти треть опрошенных (31%) заявили, что всегда планируют отпуск сами, чтобы сэкономить.

Кроме того, 45% россиян не планируют бронировать место отдыха заранее. И лишь 13% опрошенных заявили, что планируют забронировать место отдыха сильно заранее, поскольку делают так всегда. Из них 4% уже места забронировали.

Влияние пандемии

Для большинства россиян - их доля составила 57% - пандемия внесла свои коррективы в планы на отпуск. Так, 17% заявили, что теперь опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 17% сообщили, что будут отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок именно из-за коронавируса. 10% намерены сократить сроки своей летней поездки, у 13% нет доходов или работы, чтобы позволить себе отпуск.

При этом 43% респондентов сообщили, что пандемия коронавируса пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. Чаще всего так отвечали жители Центрального (51%) и Дальневосточного (50%) федеральных округов, реже всего - жители Москвы и Московской области (33%) и Сибири (35%).

Опрос проводился банком "Открытие" с 2 по 8 марта. В нем приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 3%.