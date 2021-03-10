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В ГИБДД рассказали, кто чаще всего становится виновником ДТП

По данным Госавтоинспекции, это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. ДТП по вине водителей чаще всего происходят на дорогах России, когда за рулем находятся мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего с начала года по вине водителей на российских дорогах произошло более 8 100 автоаварий. При этом водители в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего становились виновниками ДТП, они совершили 2 250 автоаварий. Также в авариях с их участием наибольшее число погибших и пострадавших - 253 и 3 153 соответственно.

Согласно данным ГИБДД, женщины более осторожно ведут себя за рулем и совершают меньше ДТП с жертвами и пострадавшими. Так, на долю мужчин приходится 81% таких автоаварий, женщин - 19%.

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