Власти Хабаровского края просят СК проверить застройщика на нарушение прав дольщиков

ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края инициируют проверку следственных органов и прокуратуры в отношении застройщика, который подозревается в нарушении прав участников долевого строительства. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время межведомственного совещания по вопросу соблюдения прав дольщиков.

"Проверки, мы сегодня видим, которые мы сами проводим силами комитета государственного финансового контроля правительства края, выявляют все новые факты недобросовестных застройщиков. Сегодня мы передадим в Следственный комитет материалы по компании "Техносити", мы провели проверку, подготовили пакет документов и видим, что в отношении владельца этой компании уже было возбуждено уголовное дело, тогда он частично выполнил обязательства перед дольщиками, достроил часть зданий... но сейчас выявлены новые факты, и они также требуют проверки с точки зрения закона. И мы попросим следствие и прокуратуру посмотреть внимательно на все выявленные факты", - сообщил Дегтярев.

Он уточнил, что в регионе 1 127 человек не получили вовремя квартиры, всего в крае 35 новостроек признаны проблемными. В конце 2020 года была достигнута договоренность с федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства о выделении Хабаровскому краю около 1,3 млрд рублей. В прошлом году было введено в эксплуатацию девять проблемных домов, восстановлены права 214 граждан.

"Сейчас у нас по каждому проблемному объекту принят план действий, пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций в этом году, еще два дома планируется сдать с помощью средств фонда защиты прав дольщиков... по семи домам люди получат денежную компенсацию", - сказал Дегтярев.