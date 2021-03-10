Bloomberg: хакеры получили доступ к архиву 150 тыс. камер видеонаблюдения компании из США

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестные хакеры получили доступ к записям с более чем 150 тыс. служебных камер видеонаблюдения компании из США. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя международной группировки, именуемой Advanced Persistent Threat 69420 ("Продвинутая сохраняющаяся угроза 69420").

По словам собеседника или группы собеседников агентства, которые называют себя вымышленным именем Тилли Коттман, хакеры получили доступ к базе данных американской компании Verkada Inc, которая занимается производством камер видеонаблюдения. Среди ее клиентов числятся компании Tesla, Cloudflare, а также более мелкие предприятия, больницы, полицейские департаменты, тюрьмы и школы. Некоторые из камер, записи с которых попали к мошенникам, оснащены функцией распознавания личности.

Собеседник агентства отметил, что хакеры смогли получить доступ как к прямым трансляциям с камер видеонаблюдения, так и к архиву записей. Bloomberg подчеркивает, что его журналистам удалось ознакомиться с несколькими видеозаписями, подтверждающими факт того, что хакеры получили к ним доступ. По словам собеседника агентства, доступ к трансляциям и архиву был обретен при помощи "учетной записи суперадминистратора", логин и пароль к которой мошенники якобы нашли в интернете.

По словам собеседника Bloomberg, после того, как журналисты обратились за комментарием в Verkada, хакеры потеряли доступ к видоезаписям. В самой компании на запрос агентства подчеркнули, что начато расследование инцидента.