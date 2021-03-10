В Японии за сутки выявили еще девять случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. По меньшей мере девять новых случаев проявления анафилаксии выявлено за сутки среди жителей Японии, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Аллергическая реакция проявилась у женщин в возрасте 20-50 лет, которым прививка была сделана 8 марта. Сразу после введения вакцины у них были выявлены тошнота, зуд и затруднение дыхания. Врачи дали им противоаллергенные препараты, после чего симптомы прошли. Тем не менее, пять человек были госпитализированы для дальнейшего наблюдения.

Общее число случаев анафилаксии в Японии среди вакцинированных препаратом Pfizer достигло уже 17 человек. "К настоящему времени мы вакцинировали порядка 107 тыс. медицинских работников в 445 учреждениях. Также мы зафиксировали 17 случаев анафилаксии. Если сравнивать с Европой и США, то у нас таких случаев больше", - отметил министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно, выступая в парламенте.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура в свою очередь подчеркнул, что в США на 1 млн вакцинированных было зарегистрировано пять случаев анафилаксии. В Великобритании, по его словам, этот показатель находится на уровне 20.

В прошлом году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. В общей сложности страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцины.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе были привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс может охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.