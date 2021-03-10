BioNTech и Pfizer намерены произвести до 3 млрд доз вакцины от коронавируса в 2022 году

ТАСС, 10 марта. Германская компания BioNTech намерена вместе со своим американским партнером Pfizer увеличить производственные мощности, чтобы иметь возможность выпустить до 3 млрд доз вакцины от коронавируса в 2022 году. Об этом заявил во вторник в интервью Bloomberg TV генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

"В принципе, мы могли бы и дальше увеличивать производственные мощности", - сказал Шахин.

Он отметил, что количество выпускаемых препаратов будет зависеть от спроса и необходимости проводить дополнительные кампании вакцинации. Шахин добавил, что консорциум BioNTech и Pfizer уже заключил соглашения на поставку в общей сложности 1,3 млрд вакцин. Как сообщает агентство Bloomberg, Pfizer спрогнозировала выручку от продаж вакцины в $15 млрд в 2021 году.

Глава BioNTech также сообщил, что компания исследует действие бустерной ревакцинации третьей дозой вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса. По словам Шахина, компания уже ведет переговоры о поставках дополнительных доз для такой вакцинации. Ожидается, что новые данные исследования эффективности препарата консорциума против южноафриканской мутации появятся в течение шести-восьми недель.

1 февраля BioNTech сообщила, что намерена в этом году произвести в общей сложности 2 млрд доз вакцины от коронавируса, увеличив ранее ожидавшийся объем производства более чем на 50%.