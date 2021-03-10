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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится в фазе стабилизации

Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции в России находится в фазе стабилизации, отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В настоящее время эпидемиологический процесс находится в фазе стабилизации с тенденцией к снижению", - сказал он.

По словам Горелова, на это повлиял ряд факторов, к которым в том числе относятся соблюдение профилактических мер и расширение вакцинации. Благодаря последней уровень иммунной прослойки населения постепенно увеличивается. Кроме того, часть жителей страны уже приобрела иммунитет естественным путем.

"Оправдывается и предположение, что коронавирусная инфекция станет сезонной, когда подъем заболеваемости происходит в осенне-зимний период и снижение в теплое время года", - отметил эксперт.

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РоссияПандемия COVID-19
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