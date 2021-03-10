РГО и дальневосточные экологи просят Абрамченко помочь в спасении тюленей от пластика

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) и члены экологического клуба "Бумеранг" обратились к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко за помощью в создании системы спасения морских животных на Дальнем Востоке от губительного воздействия пластикового мусора. Об этом сообщается в среду на сайте приморского краевого отделения РГО.

Проблема возникла из-за океанического пластикового мусора, который сильно травмирует животных, иногда приводит их к мучительной смерти. От таких запутываний в Тихом океане в основном страдают ушастые тюлени. Чтобы распутать животное, его надо обездвижить, но препараты, доступные в России для работы с животными, отключают центральную нервную систему тюленя, и животное может утонуть после спрыгивания в воду.

"Поэтому активисты РГО совместно с экологическим клубом "Бумеранг" обратились к правительству России в лице заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с требованием поручить МПР РФ, Росприроднадзору, Минсельхозу РФ и правительствам Сахалинской области и Камчатского края организовать на Дальнем Востоке России систему оказания помощи запутанным в пластике краснокнижным сивучам, в том числе на лежбищах, где нельзя применять анестетики, угнетающие спонтанное дыхание животных", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что в связи с отсутствием в России препаратов, которые позволили бы помогать морским львам на скалистых береговых лежбищах, этим краснокнижным животным сейчас никто не помогает. Самым безопасным для дистанционного обездвиживания морских львов является применение комбинации препаратов, которые не угнетают спонтанное дыхание и тем самым не позволяют животному утонуть, когда оно сошло в воду после инъекции. После анестезии такой смесью препаратов животное продолжает дышать, находясь на поверхности воды, и может быть освобождено от опутавших его предметов.

Сивуч, известный также как северный морской лев, внесен в Красную книгу России. Международный союз охраны природы внес этот вид в категорию "опасность исчезновения в недалеком будущем". Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. В октябре 2020 года глава государства подписал закон об усилении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных видов животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.