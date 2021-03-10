Власти Мэриленда отменили ряд введенных из-за пандемии ограничений

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган (республиканец) объявил во вторник о своем решении ослабить с вечера 12 марта ряд ограничений, которые были введены для борьбы с распространением нового коронавируса.

На пресс-конференции губернатор пояснил, что отменяет ограничения на число посетителей ресторанов, баров, магазинов, тренажерных залов и подобных заведений, а также на число сотрудников в офисах. При этом ограничения на максимальное число - не более 50% от вместимости помещения - будут распространяться на такие крупные площадки, где собирается большое количество людей, как конференц-центры, стадионы и кинотеатры. При этом жители штата по-прежнему обязаны носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование. "Очень простой шаг - ношение масок по-прежнему является лучшей и единственной стратегией предотвращения распространения COVID-19", - подчеркнул Хоган. Властям населенных пунктов и округов штата, продолжил он, разрешено вводить более строгие правила.

"Самое главное, что мы сохранили требования к ношению защитных масок и дистанцированию. Мы думаем, что снятие ограничений при сохранении этих правил является более безопасным подходом", - отметил губернатор, говоря о властях американских штатов, отменивших требование носить защитные маски. Он добавил, что отмена ограничений является "благоразумным, позитивным шагом в правильном направлении", ставшим возможным благодаря увеличению темпов вакцинации, а также снижению заболеваемости и госпитализации в связи с заражением COVID-19.

"Пришло время вернуть людей на работу", - подчеркнул Хоган, указав, что пытается найти баланс между восстановлением экономики штата и сферой здравоохранения.

Ранее власти штатов Вайоминг, Миссисипи и Техас, которые возглавляют республиканцы, приняли решение отменить режим обязательного ношения медицинских масок. Президент США демократ Джо Байден подверг критике отмену такого рода ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 527,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.