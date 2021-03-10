Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 2%

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом на минувшей неделе на 2% превысило данные за предшествующие ей семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на 6%. Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей", - отмечает организация. "В глобальном масштабе примерно в половине стран число новых случаев снизилось, тогда как в другой половине отмечен их рост", - констатировали в ВОЗ. Согласно эпидемиологическому бюллетеню, с 1 по 7 марта в мире был зарегистрирован 2 734 381 заразившийся и 60 323 летальных исхода. По состоянию на 7 марта насчитывалось 116 166 652 случая инфицирования и 2 582 528 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 10%) и Восточном Средиземноморье (на 10%), а также в Европе (на 4%). Смертность выросла в Восточном Средиземноморье (на 9%), но при этом сократилась во всех других регионах.

В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,1 млн человек и умерли более 32 тыс. В Европе зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 20 тыс. летальных исходов. В Восточном Средиземноморье врачи выявили более 228 тыс. заразившихся, умерли более 2,7 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 427 тыс. Далее следуют Бразилия (более 413 тыс. новых случаев), Франция (более 143 тыс.), Италия (более 138 тыс.), Индия (более 115 тыс.), Польша (более 87 тыс.), Чехия (более 85 тыс.), Россия (более 76 тыс.), Турция (более 76 тыс.), Иран (более 58 тыс.).