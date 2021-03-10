Эксперт: дети более уязвимы для новых штаммов коронавируса по сравнению с предыдущими

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Дети больше подвержены заражению новыми штаммами коронавируса, которые сегодня распространяются в Европе, по сравнению с "классическим" вариантом вируса. Об этом ТАСС сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей, обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в нашем иммунитете, соответственно, захватывать все слои населения. Это его нормальная эволюция, так было всегда, и так будет на любой вирус. Новые штаммы более контагиозны", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что несмотря на то, что дети могут чаще заражаться новыми штаммами, инфекция у них будет протекать зачастую в легкой форме или бессимптомно, без тяжелых последствий. Говоря о вакцинации детей против коронавируса, Тимаков считает, что необходимости в прививке в возрасте до 10-12 лет нет.

"Я сторонник вакцинации, но с вопросом коронавирусной инфекции я бы задумался, стоит ли детям до 10-12 лет, до пубертатного периода, делать прививку от коронавирусной инфекции, потому что она для них не опасна, в той степени как для взрослых. Прививка больше показана тем людям, которые имеют риски, в том числе и детям из групп риска", - пояснил врач.

В конце января заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что дети составляют около 8-10% в общей статистике случаев заражения коронавирусом в России, максимальное число заболевших приходится на подростков 13-15 лет.