Дневное население Иннополиса за 2020 год выросло на 17,6% и превысило 5,2 тыс. человек

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Численность дневного населения города Иннополис за 2020 год по сравнению с показателем 2019 года выросла на 17,6%, до 5,2 тыс. человек. Из них 3,7 тыс. человек проживают в Иннополисе постоянно, сообщил ТАСС вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Численность населения Иннополиса, который летом 2020 года отметил свое пятилетие, постоянно растет. На сегодняшний день в городе ежедневно находятся 5 236 человек - на 785 больше по сравнению с прошлым годом, в том числе 805 студентов и 1 077 детей. Только за прошлый год у жителей Иннополиса родилось 57 детей. Иннополис оправдывает статус города с самыми молодыми жителями, средний возраст горожан на сегодня составляет 31 год", - сказал он.

По его словам, только 26,2% жителей Иннополиса переехали сюда из Татарстана. Основная часть жителей - 73,8% - переехала в Иннополис из Москвы и других российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. "Таким образом, Иннополис по праву можно назвать точкой притяжения для высококвалифицированных специалистов со всей России и зарубежных стран", - добавил собеседник агентства.

В 2020 году в Иннополисе были построены второй технопарк на 1,5 тыс. рабочих мест, дорога М7 - Иннополис, культурный центр Art Space, где еженедельно проводятся мероприятия для жителей и работают различные кружки и секции, ряд объектов благоустройства.

В городе продолжается строительство гостиничного комплекса, ведется проектирование новых кампусов Университета Иннополис и Центра обработки данных Росэнергоатома. В ближайших планах - реализация большого проекта застройки Иннополиса от частных инвесторов.

Новый технопарк

Роман Шайхутдинов отметил, что резиденты и партнеры ОЭЗ "Иннополис" активно заселяют офисные площади. Семиэтажный технопарк им. А. С. Попова площадью более 45 тыс. кв. м заполнен уже на 95%. В декабре 2020 года был введен в эксплуатацию второй технопарк им. Н. И. Лобачевского площадью 28 тыс. кв. м. Это пятиэтажное здание в форме бумеранга на 1,5 тыс. рабочих мест.

"В новый технопарк уже начали заселяться действующие резиденты и партнеры ОЭЗ "Иннополис", планирующие расширять свое присутствие в Иннополисе. Среди них, например, компания KazanExpress. На несколько офисов в настоящий момент оформляются договоры аренды", - уточнил вице-премьер.

В проекты развития города вместе с группой инвесторов планирует вложиться экс-министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Роман Шайхутдинов отметил, что власти республики приветствуют частные инвестиции в Иннополис - город дальше должен развивать бизнес, а не государство, считает он. По его словам, власти получили от инвесторов масштабный план застройки на много лет вперед, включающий жилую и офисную недвижимость: многоквартирные и индивидуальные дома, технопарки, офисные и торговые объекты.

"Проект уже получил одобрение членов экспертного и наблюдательного советов ОЭЗ "Иннополис". В настоящий момент идет проектирование объектов, оформление необходимых документов. С нетерпением ждем начала строительства примерно летом этого года. Насколько нам известно, финансирование этого масштабного проекта структурируется и с частными инвесторами, и с банками. Нам остается пожелать команде Николая Никифорова успехов в его реализации", - сказал Шайхутдинов.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.