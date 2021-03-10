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В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

В регионе ожидается циклон с метелью и порывами ветра до 30 м/c

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за циклона, который подойдет к берегам полуострова ночью в четверг, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Лавинная опасность объявлена с 11 по 13 марта 2021 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

По прогнозам синоптиков, в зоне атмосферного вихря 11 марта окажется весь полуострова. Непогода принесет метель и ветер порывами до 30 м/c.

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