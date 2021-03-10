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Володин решил зарегистрироваться в "Одноклассниках", Telegram и во "ВКонтакте"

Председатель Госдумы отметил, что общение в этих соцсетях - эффективный способ получения обратной связи от граждан

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил зарегистрировать личные учетные записи в российских социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", а также открыть канал в мессенджере Telegram.

"Принял решение завести личные аккаунты в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и Telegram", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер обосновал свое решение тем, что общение в этих соцсетях - эффективный способ получения обратной связи от граждан. Он также заверил, что будет использовать все возможности данных социальных сетей.

Володин при этом уточнил, что регистрироваться в Facebook, Instagram и Twitter не намерен, так как, по его словам, эти социальные сети нарушают права человека и российское национальное законодательство. Политик добавил, что не будет создавать там свои аккаунты, чтобы "не быть заложником их [социальных сетей] позиции".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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