Голикова поручила усовершенствовать защиту прав детей при распоряжении маткапиталом

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, говорится в поручении вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованного в среду на сайте совета.

"Минпросвещения при участии Минюста России, Рособрнадзора, Департамента труда и социальной защиты города Москвы, членов и экспертов секции совета "Семья, материнство и детство" проработать предложения по совершенствованию защиты имущественных прав несовершеннолетних, в том числе при внесении необходимых изменений в нормативные правовые акты", - говорится в документе.

Отмечается, что, в частности, должны быть определены критерии минимального размера сделки, разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками в случае выгоды ребенка, а также усовершенствован механизм защиты имущественных прав ребенка при реализации средств материнского капитала.

Согласно поручению, необходимо регламентировать порядок залога и отчуждения долей детей в жилых помещениях, приобретенных с использованием средств маткапитала. Также должен быть определен порядок контроля за исполнением обязательств по наделению ребенка долей в квартире "с целью исключения злоупотребления средствами материнского капитала".

Срок выполнения поручения - 1 августа 2021 года.

Государственная программа материнского капитала действует с 2007 года. С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.