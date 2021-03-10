Минздраву поручили расширить психиатрическую и наркологическую помощь детям-сиротам

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения России проанализировать проблемы в оказании детям-сиротам психологической и наркологической помощи. Минздрав РФ на основе анализа должен проработать возможность расширения такой помощи, говорится в поручении вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованного в среду на сайте совета.

"Минпросвещения России проанализировать проблемы правоприменительной практики в субъектах РФ при оказании детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, психиатрической и наркологической помощи и представить данные анализа в Минздрав России", - говорится в документе.

Уточняется, что данные должны быть представлены до 1 июня 2021 года. Затем Минздрав на основе этих данных должен проработать вопрос о целесообразности расширения такой помощи детям-сиротам до достижения ими 18 лет. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2021 года.