Юрист ФБК обжаловал решение новосибирского суда об инциденте с госпитализацией Навального

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Вячеслав Гимади подал в Ленинский районный суд Новосибирска жалобу на решение данного суда об отказе в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК при госпитализации Алексея Навального в Омске. Об этом сообщается на сайте суда.

"9 марта 2021 года в Ленинский районный суд города Новосибирска поступила апелляционная жалоба Гимади В. И., действующего в интересах Навального А. А., на постановление Ленинского районного суда города Новосибирска от 20 февраля 2021 года, которым жалоба заявителя о признании незаконным бездействия должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.

После выполнения всех требований, предусмотренных законом, жалоба будет направлена в областной суд.

В декабре Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении жалобы Гимади на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в расследовании инцидента с госпитализацией Алексея Навального в Омске.

20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.