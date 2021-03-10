В Казахстане намерены начать массовое производство местной вакцины от COVID-19 в апреле

НУР-СУЛТАН, 10 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют начать массовое производство местной вакцины от коронавируса QazCOVID-in в апреле нынешнего года. Об этом ТАСС сообщили в среду в Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности республики, в котором создан этот препарат.

"Массовое производство вакцины планируется начать в апреле. Объемы и место производства в настоящее время определяются уполномоченным органом Министерства здравоохранения Казахстана", - говорится в ответе на запрос агентства.

По данным ведомства, вакцина проходит третью стадию клинических исследований, которые планируют полностью завершить в июне этого года. "В клинических испытаниях вакцина показала высокую безопасность и иммуногенность. При правильном применении она создает иммунитет у всех привитых участников", - отметили в НИИ, говоря о результатах первых двух стадий испытаний QazCOVID-in.

В рамках третьей стадии исследований вакцины в декабре 2020 года и январе этого года привили 3 тыс. добровольцев, у которых после не выявили каких-либо отрицательных реакций. "Клинические исследования третьей фазы вакцины и отбор добровольцев проводили согласно протоколу, утвержденному Минздравом. Согласно принятым правилам, добровольцы получили вознаграждение. После вакцинации среди участников не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", - уточнили в институте.

Инактивированная вакцина

Над созданием казахстанской инактивированной вакцины QazCOVID-in трудились ученые и специалисты НИИ проблем биологической безопасности. В основу их работы лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и гриппа свиней. Зарубежные специалисты к разработке вакцины не привлекались.

"В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности. В российской вакцине "Спутник V" в качестве носителя используется живой аденовирус, имеющий генетический участок вируса коронавирусной инфекции", - пояснили в НИИ, отвечая на вопрос об отличии казахстанской и российской вакцины от коронавируса.

28 января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить выпуск в республике опытной партии вакцины QazCOVID-in на базе НИИ проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген". Вакцину QazCOVID-in включили в реестр Всемирной организации здравоохранения.

1 марта министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что его ведомство планирует в апреле этого года начать прививки местной вакциной от коронавируса. Ранее он рассказал, что по предварительным данным, эффективность препарата составила свыше 90%.

1 февраля в Казахстане приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны препарата "Спутник V", произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.