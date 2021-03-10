В Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых

УФА, 10 марта. /ТАСС/. Оперштаб Башкирии по противодействию распространению коронавирусной инфекции снял ограничение на заполняемость кинотеатров, театров и залов спортивных объектов. Режим самоизоляции для пожилых продлен до 25 марта, сообщил глава республики Радий Хабиров в Facebook в среду.

"С учетом стабильной ситуации в республике театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100%. Ограничения по посещаемости снимаем и для спортивных соревнований. Естественно, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Базовые требования безопасности остаются неизменными. Это масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений", - написал он.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлевается до 25 марта.

По данным оперштаба, по состоянию на 10 марта заражение коронавирусом подтверждено у 29 922 человек, прирост за сутки - 132. Всего выздоровели 24 100 пациентов, умерли - 305.