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Пандемия COVID-19

Губернатор Аляски первым в США разрешил вакцинацию от коронавируса с 16 лет

По данным газеты The New York Times, для желающих привиться в возрасте с 16 лет будет доступна вакцина компании Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Аляска стала первым штатом, в котором разрешили вакцинацию от коронавируса лицам с 16 лет.

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"Это решение [разрешить вакцинацию от коронавирусной инфекции людям с 16 лет] - важный шаг вперед в условиях борьбы с коронавирусом", - написал в среду в Twitter губернатор штата Майк Данливи.

Согласно информации газеты The New York Times, в Аляске уже вакцинировали 16% населения - больше, чем в любом другом штате США. Отмечается, что для желающих привиться в возрасте с 16 лет будет доступна вакцина американской компании Pfizer, а применение препаратов фирм Moderna и Johnson & Johnson разрешено с 18 лет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 527,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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