Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор с 10 марта принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор внес распространение информации социальной сетью Twitter в перечень угроз, следует из сообщения ведомства.

"В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ) распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор может заблокировать Twitter на территории РФ в случае, если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенной информации.

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - говорится в сообщении.