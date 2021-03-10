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Женщине с переломом ключицы в Москве поставили б/у пластину с дефектами

Операцию по установке пластины для фиксации перелома ключицы женщина делала у индивидуального предпринимателя

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Врачи частной клиники в Москве поставили пациентке с переломом ключицы бывшую в употреблении пластину с дефектами, из-за чего женщина снова попала в больницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Операцию по установке титановой пластины для фиксации перелома ключицы женщина делала у индивидуального предпринимателя, а проводил ее работавший там хирург отделения травматологии и ортопедии ГКБ им. М. Е. Жадкевича. В ходе операции пластину женщине не показали.

В после операционный период заявительница чувствовала сильные боли и обратилась в госпиталь, где ей сообщили, что перелом не сросся, и появились осложнения. "При проведении повторной операции хирургом клиники ООО "Медицинский центр "Столица" ранее поставленная пластина извлечена. Оказалось, что она не титановая, а стальная, при этом бывшая в употреблении с сорванной резьбой на винтах", - сказал источник. По данному факту следователи проводят проверку на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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