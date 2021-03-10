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Пандемия COVID-19

Yomiuri: в Японии новый штамм коронавируса обнаружили в канализации в начале декабря

Впервые заражение новым штаммом было диагностировано 25 декабря 2020 года

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Японские исследователи выявили наличие нового штамма коронавируса в воде из местной канализации еще 4 декабря 2020 года. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri.

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Что известно о новом штамме коронавируса

Впервые заражение новым штаммом было диагностировано в Японии 25 декабря 2020 года, что свидетельствует о более раннем начале распространения этой инфекции в стране. По данным газеты, обнаруженные штаммы схожи с образцами вируса из Великобритании и ЮАР. Регион, в канализации которого была выявлена инфекция, не раскрывается.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 442 тыс., зафиксировано 8,3 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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