Yomiuri: в Японии новый штамм коронавируса обнаружили в канализации в начале декабря

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Японские исследователи выявили наличие нового штамма коронавируса в воде из местной канализации еще 4 декабря 2020 года. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri .

Впервые заражение новым штаммом было диагностировано в Японии 25 декабря 2020 года, что свидетельствует о более раннем начале распространения этой инфекции в стране. По данным газеты, обнаруженные штаммы схожи с образцами вируса из Великобритании и ЮАР. Регион, в канализации которого была выявлена инфекция, не раскрывается.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 442 тыс., зафиксировано 8,3 тыс. летальных исходов.