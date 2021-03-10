Памятную табличку могут установить Людмиле Лядовой в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Памятную табличку могут установить народной артистке РСФСР Людмиле Лядовой, которая умерла в Москве на 96-м году жизни. Об этом сообщил в среду ТАСС глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я уже знаю про эту новость. Она была удивительным и творческим человеком. Людмила была всегда очень открытой и давала много радости своим почитателям. Я думаю, что она достойна того, чтобы на доме, где она жила, установили памятную табличку. Если к нам в Мосгордуму обратятся с таким предложением, то мы обязательно рассмотрим его", - сказал Герасимов.

Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 года по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли, в частности, Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова.