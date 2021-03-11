Памятники пандемии. Каким мир запомнит коронавирус

Уже целый год человечество продолжает борьбу с пандемией коронавируса, из-за которой по всему миру погибли миллионы людей. Чтобы сохранить память о жертвах COVID-19, художники и скульпторы из разных стран создают мемориалы и статуи, которые становятся символами этих непростых времен. Мемориал жертвам COVID-19

' urdesign/YouTube'

Одной из первых крупномасштабных работ в память о жертвах пандемии станет проект уругвайского архитектурного бюро Gómez Platero — World Memorial to the Pandemic (Мемориал жертвам COVID-19). Его планируют построить на побережье уругвайской столицы Монтевидео. Кольцевидная каменная платформа раскинется прямо над океаном, а через 10-метровое отверстие в центре скульптуры можно будет любоваться водой и скалами. Мемориал станет одновременно и памятником, и общественным пространством, где гости смогут остаться наедине со своими мыслями и вспомнить погибших. Попасть на мемориал можно будет по длинной пешеходной дорожке с берега. Предполагается, что на платформе можно будет разместить до 300 человек, сохраняя при этом социальную дистанцию. "Создавая мемориал, способный затронуть чувства и воспоминания, мы, как и пандемия, напоминаем нашим посетителям, что люди подчиняются природе, а не наоборот", — заявил директор и ведущий архитектор бюро Мартин Гомес Платеро. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млн, его строительство будут финансировать из частных источников. Ожидается, что возведение мемориала займет около полугода, перед этим проект должен получить все необходимые разрешения со стороны властей. "Лента бесконечности" В сентябре 2020 года первый в Бразилии мемориал жертвам коронавируса появился на кладбище в Рио-де-Жанейро, где были похоронены многие из погибших из-за COVID-19. 39-метровую "Ленту бесконечности" весом в три тонны спроектировала архитектор Криса Сантос, которая призналась, что ей захотелось создать для семей погибших символ их утраты.

Описание Мемориал "Лента бесконечности" в Рио-де-Жанейро © AP Photo/Silvia Izquierdo

По признанию Сантос, название скульптуры должно напомнить тем, кто страдает из-за потери близких, что жизнь продолжается. "Приятно знать, что вашего отца не забыли, что он не просто еще одна жертва", — рассказала журналистам AP 54-летняя Жизель Пейшото, чей отец Джеральдо Диниз Гонсалвес погиб из-за COVID-19. Его имя оказалось среди имен других жертв коронавируса, помещенных на стальную ленту. "Незамеченные герои пандемии"

We are one of the first towns to commission a permanent Covid Memorial Sculpture and pay tribute to those who have lost their lives and acknowledge the inspirational contribution of key workers, volunteers and local communities during the pandemic.https://t.co/skl5mbv2NX pic.twitter.com/5gPG6R3VHm — Barnsley Council (@BarnsleyCouncil) February 12, 2021

Молодая девушка, пожилой мужчина, волонтер, медсестра, сиделка, полицейский и учитель — это и есть настоящие герои, которые оказались на передовой борьбы с пандемией. Так считает британский скульптор Грэм Иббесон, изобразивший этих людей на проекте своего памятника, который появится в английском городе Барнсли (графство Саут-Йоркшир) в ноябре 2021 года. Согласно задумке автора, эти люди являются собирательным образом всех тех, кто пострадал в противостоянии с COVID-19. "Этой работой мы отдаем дань невероятному труду сплотившихся вместе простых людей; мы буквально ставим их на пьедестал, признаем их выдающиеся усилия, их жертвы и старания по защите нас всех, наших общих надежд на будущее", — приводит слова архитектора сайт городской администрации. Колонны в Кодоньо В годовщину начала эпидемии коронавируса в Италии в небольшом городке Кодоньо, на севере страны, состоялась церемония открытия своего мемориала жертвам пандемии. Именно в Кодоньо больше года назад диагноз COVID-19 поставили первому заразившемуся жителю страны. До этого от ковида в Риме лечилась пара китайских туристов и один вывезенный из Уханя итальянец.

Описание Мемориал в Кодоньо © Stefano S. Guidi/Getty Images

"Было ужасно, абсурдно и невообразимо, что этот кошмар мог произойти в Кодоньо", — заявил в интервью NYT Франческо Пассерини, мэр города. "Почти каждый кого-то потерял", — добавил он. Мемориал в Кодоньо — проект архитектора Карло Омини, состоящий из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова — Resilienza, Comunità и Ripartenza — нанесены на постаменте памятника. "Камни памяти"

Колонны в Кодоньо вовсе не первый памятник жертвам коронавируса в Италии. Еще в октябре 2020 года в соседнем городке Казальпустерленго открыли мемориал, спроектированный местным художником Отторино Буттарелли. Работа представляет собой башню, сложенную из камней, каждый из которых символизирует погибшего от болезни человека. Сам Буттарелли рассказал NYT, что привлек к созданию мемориала жителей города. Он попросил их пойти к близлежащей реке По, чтобы собрать камни для сооружения. Многие написали на них имена близких, которых они потеряли, иногда добавляя личные сообщения или украшая их звездами и сердечками. "Печальный ангел" Свой, хоть и небольшой, памятник жертвам коронавируса недавно появился и в России. Бронзовую скульптуру "Печальный ангел" в память о медицинских работниках, погибших в период пандемии, открыли 3 марта в Санкт-Петербурге. К сожалению, автор скульптуры Роман Шустров так и не увидел этого события — он умер 14 мая 2020 года в Мариинской больнице, куда его доставили с двусторонним воспалением легких.

Описание Памятник "Печальный ангел" в Санкт-Петербурге © Александр Демьянчук/ТАСС