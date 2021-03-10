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Котяков заявил, что в домах престарелых в России началась вакцинация от коронавируса

Министр труда и социальной защиты отметил, что акцент делают на гражданах, относящихся к группе риска

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса уже началась в домах престарелых России, но пока еще не везде. Об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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"То, что касается прививок, я знаю, что Михаил Альбертович [Мурашко, глава Минздрава] в рамках своей работы особый акцент делает на гражданах, относящихся к группе риска. Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется. Есть, конечно, учреждения, куда это еще не дошло. Я с ними переговорю и обращу их внимание на это", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью ТАСС, что вакцинация пожилых россиян является приоритетной, так как эта категория находится в зоне риска. По ее словам, в настоящее время более 50% от всех провакцинированных составляют граждане старше 60 лет.

Впоследствии она сообщала, что в России уже прошли первый этап вакцинации от коронавируса 5 млн россиян, из них 2,5 млн получили два компонента.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".

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РоссияПандемия COVID-19Котяков, Антон ОлеговичВакцинация от коронавируса в России
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